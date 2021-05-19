Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB ülkelerinde sınırların kapanması ile beraber turizm sektörü başta olmak üzere pek çok sektörde ekonomik kayıplar yaşandı. AB ülkeleri de çok sayıda koronavirüs aşısı sipariş ederek aşı çalışmalarına hız kazandırdı. AB Komisyonu ise üye ülkelere bu ay başında yenir bir teklif sundu.Teklife göre AB tarafından onaylanan aşıların iki dozunu da yaptırarak durumu belgeleyen kişiler AB ülkelerinde özgürce seyahat edebilecek.

AB yönetimi aşılananların kısıtlamasız seyahati ile ilgili kesin bir tarih vermezken, hazirandan itibaren uygulamaya geçilmesi planlıyor.

AB ÜLKELERİ SADECE 4 AŞI İÇİN ONAY VERMİŞTİ

BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson'ın ile beraber sadece 4 aşıyı onaylayan AB ülkelerinde Türkiye'de de kullanılan Sinovac, Curevac, Novavax ve Sputnik V aşıları ise değerlendirme aşamasında.

AB ayrıca salgın durumuda gerileme gösteren Avustralya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland, İsrail ve Çin gibi ülkelere de seyahat kısıtlamalarını kaldırmıştı.

AB Komisyonu, AB vatandaşı veya AB ülkelerinde oturma izni olmayan kişilerin AB’ye turistik seyahatlerinde uygulanan mevcut salgın kısıtlamalarının, aşılama kampanyaları ve ülkelerdeki vaka durumları göz önünde bulundurularak gevşetilmesi önerisinde bulunmuştu.

SEYAHATLERDE 14 GÜN KURALI

Seyahatler için aşının ikinci dozunun yapılmasının üzerinden 14 gün geçmiş olması öngörülüyordu. Vaka durumlarının değerlendirilmesinde ise 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı sınırının 25'ten 75'e çıkarılması planlanıyordu.

Koronavirüsün varyantlarına karşı ise “acil fren” mekanizması kullanılacak. Bu kapsamda varyantların görüldüğü ülkelerden gelenlere çok hızlı ve koordineli şekilde kısıtlamaların getirilmesi mümkün olacak. AB’ye mecburi seyahatlere ise kişilerin aşı olup olmadığına bakılmaksızın izin verilebilecek.

AB, salgının başlamasının ardından geçen yıl mart ayında sınırlarını zorunlu olmayan seyahatlere kapatmıştı.