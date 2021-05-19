Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Federal Mecliste yaptığı konuşmada, "Orta Doğu'da bugünlerde son yılların en kötü şiddeti yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

ŞİDDETİN SORUMLUSU OLARAK HAMAS GÖSTERİLDİ

Yaşanan şiddetin sorumlusunun Hamas olduğunu belirten Maas, Kudüs ve Tel Aviv'deki insanların sığınaklara gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Açıklamalarına, "Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz." diyerek devam eden Heiko Maas, "Mescid-i Aksa'da yaşananlar, saldırıları haklı göstermez. İsrail, halkını koruma hakkına ve görevine sahiptir." diye konuştu.

MAAS'TAN 3 AŞAMALI PLAN ÖNERİSİ

Maas, gerilimin düşürülmesi için 3 aşamalı plan önerdiklerini aktararak, bunların Hamas'ın füze terörünü derhal durdurması, ateşkes anlaşması ile çatışmanın karmaşık nedenleri ele alınmadan İsrailliler ve Filistinliler arasında doğrudan görüşmeler yapılamayacağını ifade etti.

Ayrıca Maas, Almanya'daki Yahudi karşıtlığına, kışkırtmalara ciddiyetle karşı çıkılması gerektiğini belirterek sözlerini noktaladı.

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