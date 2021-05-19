Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Mayıs'tan bu yana düzensiz göçmenler Fas üzerinden Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağı Ceuta'ya akın ediyordu. İki ülke arasında diplomatik krize yol açan göçmen akını Fas'ın Ceuta sınırını tekrar kapatması ile son buldu.

4 BİN 800' GÖÇMEN GERİ GÖNDERİLDİ

Paraları ve işleri olmadığı için Ceuta'ya gelen 8 bin kadar düzensiz göçmenin 4 bin 800'ü geri gönderilirken, göçmenler arasındaki 1500 kadar küçük çocuğun durumu ise belirsizliğini koruyor.

Reşit olmadıkları için özel statüleri olan göçmen çocukların Fas'a geri gönderilmelerinin süreç alacağı, İspanya'nın yasal yükümlülükleri olduğu sivil toplum kuruluşlarınca vurgulanıyor.

'BU BİR GÖÇMEN KRİZİ DEĞİL, SINIRA SALDIRI'

Yaşananların göçmen krizi değil "saldırı" olduğunu ifade eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya sınırının aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) sınırı olduğunu ve AB'nin de İspanya'ya tam destek verdiğini açıkladı..

Hükümet kaynakları ise sona eren düzensiz göçmen akının ardından önceliğin Fas ile ilişkilerin normalleşmesi olduğunu söyledi.

POLİSARİO CEPHESİ LİDERİNE "SOYKIRIM" SUÇLAMASI

Diğer yandan geçmişte benzeri olmayan, rekor düzeydeki düzensiz göçmen akınına neden olduğu varsayılan, İspanyol hükümetinin girişimiyle ülkedeki bir hastanede Kovid-19 tedavisi gören ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali hakkında İspanya Ulusal Mahkemesi tarafından soruşturma açıldı.

Mahkeme hakimi Santiago Pedraz, Sahra İnsan Haklarını Savunma Derneğinin Gali hakkında yaptığı, Cezayir'deki mülteci kamplarındaki Batı Sahralı nüfusa karşı "soykırım, işkence, cinayet" suçları işlediği iddiasıyla yaptığı başvuruyu kabul ederek, açtığı soruşturma kapsamında Gali'yi 1 Haziran'da ifade vermeye çağırdı.

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginlikler yaşanan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

Hükümet, Gali'nin insani yardım gerekçesiyle getirildiğini savunuyor.

Fas hükümeti, mevcut krizin ardından Madrid Büyükelçisi Karima Benyaich'i istişarelerde bulunmak üzere Rabat'a çağırmıştı.