Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail'in Filistin'e saldırıları devam ederken Rusya'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile İsrail'in Moskova Büyükelçisi Alexander Ben Zvi’nin İsrail-Filistin gerilimini ele almak üzere Moskova’da görüştüğü belirtildi.

MÜZAKERE ÇAĞRISI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bogdanov’un, Zvi’yi saldırılarda sivil can kayıplarının artması konusunda uyardığı ifade edilerek, “Rus tarafı, sivil can kayıplarının artması konusunda endişelerini dile getirdi ve sivil can kayıplarının artmasına yönelik adımların kabul edilemez olduğunu vurguladı” denildi. Açıklamanın devamında, Moskova’nın bölgede tansiyonu düşürmek için arabuluculuk yapmaya hazır olduğu kaydedilerek, sorunun ancak müzakere yoluyla çözülebileceği aktarıldı.

"İSRAİL VE FİLİSTİN'İ İTİDALE ÇAĞIRIYORUZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da İsrail ve Filistin arasında oluşan durumdan endişe duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

"İsrail ve Filistin’i itidale çağırıyoruz. Tüm tarafların ateşe yağ dökmemek için daha itidalli açıklamalar yapması gerektiğini düşünüyoruz."