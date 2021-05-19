Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" gibi uydurma iddialar ile Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürüyor.

Abluka altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde yer alan İsrail kontrol noktasında Filistinli bir kadını vurularak katledildi.

İsrail güçlerinin silahlı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle kadını vurduğu belirtilirken, olayın ardından bölge giriş ve çıkışa kapatıldı. İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, "Bir saldırı teşebbüsünde bulunulduğu, teröristin etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Yerel kaynaklara göre ise, İsrail güçleri Filistinlileri vurularak hayatını kaybeden kadının cansız bedenine ulaşmalarını engelledi.