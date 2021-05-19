Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de üretilen SİHA ve İHA'lar dünya ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor. Bayraktar TB2'lerin Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da büyük rol üstlenmesi, dünyanın gözünün bu SİHA'lara çevrilmesine sebep oldu. Bir heyecanlandıran paylaşım da Polonya'dan geldi. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter hesabından Bayraktar TB2'nin görselini paylaşarak, "İyi haberler yakında geliyor... Beklemede kalın" dedi.



"Polonya Türkiye'den İHA alacak"

Bu paylaşım sonrası sosyal medyada bir anda "Polonya Türkiye'den İHA alacak" yorumları yayılmaya başladı. Polonya'ya Türkiye'den Bayraktar TB2'yi resmi olarak ihraç ederse, ilk kez bir NATO ülkesine SİHA tedarik etmiş olacağız.



GRYF insansız hava aracı projesini sonlandırmışlardı

Polonya Silahlanma Müfettişliği, GRYF adını verdiği insansız hava aracı projesinin analitik çalışmalarını sonlandırarak Polonya Milli Savunma Bakanlığı'na göndermişti. Kendi insansız hava aracı üzerine çalışan Polonyalı yetkililerin bu esnada resmi olmasa da Türk savunma sanayi yetkilileriyle Bayraktar TB2 SİHA satın alımı konusunda görüşmeye başladığı haberleri Polonya basınına yansımıştı.



Türkiye daha önce, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'a Bayraktar TB2 ihraç etmişti.