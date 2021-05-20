Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastalıkla mücadele doğrultusunda eğitimli psikologlar ve danışmanlardan oluşan ilk ücretsiz 24 saat yardım hattı hizmeti başlatılan eyaletlerde, ulaşılması zor yerlere ve çatışma bölgelerine aşılar drone ile gönderiliyor. Droneler Nijerya'dan başka Gana ve Ruanda gibi bazı Afrika ülkelerinde de kan, aşı ve tıbbi malzemelerin taşınması için kullanılıyor.

Nijerya'da 5 Mart'ta başlatılan kitlesel Covid-19 aşısı kampanyası çerçevesinde iki milyondan fazla kişiye aşı yapıldı. Ülkede salgının başından bu yana 165 bin 778 kişi virüse yakalandı. Virüs sebebiyle 2 bin 67 kişi hayatını kaybetti.