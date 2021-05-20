Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tayland'da Covid-19 salgını sebebiyle önümüzdeki ay 50 bin tutuklu tahliye edilecek. Ülkede dün 3 bin 394 yeni vaka kayda geçti. Yeni enfeksiyonların 1.498'i ise ülke genelindeki hapishanelerden bildirildi.

Ülkede son 24 saatte 29 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 678'e yükseldi. Tayland'da Covid-19 vakalarının sayısı geçtiğimiz pazartesi salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak 9 bin 635 olarak kaydedildi.

Söz konusu vakaların 6 bin 853'ünü hapishanelerdeki mahkûmlar oluşturuyor. Hükûmet ise cezaevlerinde kötüleşen salgın durumu yüzünden insan haklarının ihlal edildiği yönündeki eleştirilerin ardından 50 bin tutuklunun tahliye edileceğini açıkladı.