Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Newsweek dergisinde yer alan habere göre, aralarında sosyal medya manipülasyonu da olan görevler için kurulan gizli ordu 60 bin kişiden oluşuyor ve CIA'den on kat daha büyük. Dergiye konuşan kaynaklar, söz konusu yapılanmayı "dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük gizli güç" olarak tanımladı. Pentagon'un gizli ordusu içinde en hızlı büyüyen grup olan gizli ordu, online faaliyetler için kullanılıyor. Siber savaşçılar, çoğunlukla internetten istihbarat toplamak için faaliyet gösteriyor ve sahte kimlikler kullanıyor. Pentagon, sosyal medyayı etkilemek ve manipüle etmek için kampanyalara katılan gizli orduyu finanse etmek için her yıl yaklaşık 1 milyar dolar (yaklaşık 8,4 milyar TL) harcıyor. Söz konusu operasyonlarını desteklemek için 130 özel şirket ve düzinelerce az bilinen ve gizli devlet kurumu kullanılıyor.