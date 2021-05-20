Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi önlemlerinin başında gelen uygulamalardan seyahat kısıtlaması ülkelerin oldukça tercih ettiği kararlardan. Bu doğrultuda Japonya, Covid-19 vakalarının yayılmasını önlemek için Tayland ve Sri Lanka dahil 6 ülkeden yabancı yolcuların ülkeye girişinin bir süre kısıtlayacak.

Japonya'nın milli kamu yayın kuruluşu NHK'dan alınan bilgiye göre; haberine göre Korona salgınının ülke içinde yayılmasını engellemek amacıyla son iki haftada; Tayland, Kamboçya, Seyşeller, Saint Lucia, Doğu Timor ve Moğolistan'a seyahat öyküsü bulunan yolcuların Japonya'ya girişi durdurulacak.

Yönetmelik, 21 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek, Japon vatandaşlarını, Japonya'da oturumu bulunan yabancıları ve aileleri etkilemeyecek.

Böylelikle Japonya'da kısıtlama kapsamına alınan ülke sayısı 159'a yükselecek.