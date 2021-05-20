Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrika'nın ada ülkesi Madagaskar'da 3 yıldır devam eden kuraklık sebebi ile 1 milyon kişinin gıda krizi tehlikesi altında olduğu belirtildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütüne göre, Madagaskar'ın özellikle güneyinde kuraklığa bağlı kıtlık ve gıda sorunu yaşanıyor.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle 1 milyon kişi gıda krizi ile karşı karşıya.

YETERSİZ BESLENMEDEN PEK ÇOK HASTALIK TESPİT EDİLDİ

Bölge sakinlerinden Mozambikli Danis Hüseyin yaptığı açıklamada, kuraklığın özellikle çocukları olumsuz etkilediğini ve yetersiz beslenme kaynaklı pek çok hastalığın tespit edildiğini aktardı.

Hüseyin, "Madagaskar'ın güneyinde 3 yıldır devam eden kuraklık, ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıkla yaşayan insanları olumsuz etkiledi." dedi.

Bölgede yaşayan insanların hayatta kalma mücadelesi verdiğini kaydeden Hüseyin, bölgeye acil yardım yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.