Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika’da Reyna González (34) adındaki kadın, ayrıldığını bildirmek için cuma günü sevgilisi Andrés Mendoza’nın (72) Atizapan’daki evine gitti. Kadından bir daha haber alınamaması üzerine polis, eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada González’in cesedi bulundu. 72 yaşındaki adamın, bıçakla kadını öldürdüğü ve cesedini parçalara ayırıp torbalara yerleştirdiği ortaya çıktı. Aramalarını sürdüren polis, evde sekiz kadına ait ceset daha buldu. Cesetlerin hepsi de parçalanmış. Televizyon kurumu Imagen Television, Mendoza’nın ceset parçalarını yediğini itiraf ettiğini duyurdu. Katilin, kurbanlarını öldürürken filme de aldığı bildirildi. Meksika’yı şoke eden seri cinayet faili tutuklandı.