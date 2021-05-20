Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail ordusu, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze'yi hava ve karadan vurmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 1710 olduğunu duyurdu.

Açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler arasında 17 yaşlı vatandaşın da olduğu aktarıldı.

BM: 75 bin Filistinli yerinden edildi BM, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmış ve 9 kişi ölmüştü.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirerek, 65'i çocuk olmak üzere 230 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

İşgalci İsrail bir Filistinli kadını daha katletti İşgalci İsrail'in ablukası altında olan Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırıda bir Filistinli kadın daha hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail güçleri, bu defa da CNN muhabirine saldırdı İşgalci İsrail, hain saldırılarına devam ediyor. İsrail'in hedefinde yalnızca Filistinliler değil olay yerinde gelişmeleri takip eden medya mensupları da var. AA ve TRT muhabirlerine yönelik aşağılık saldırılardan sonra, AP gibi birçok medya organının ofisinin bulunduğu binayı da bombalayan terör devleti İsrail, bu defa da CNN muhabirine saldırdı.

Yürek yakan görüntüler: İşgalci İsrail Gazze'yi talan ediyor İşgalci İsrail saldırılarına devam ediyor. Filistin'de gün ağarınca ortaya yürek yakan görüntüler çıktı.

Gazze bombardıman altında: İşgalci İsrail saldırılarını sürdürüyor Gazze'den son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. İşgalci İsrail, hain saldırılarına dur durak bilmeden devam ediyor. Havadan ve karadan bombardıman sürdürülüyor. Kadın, çocuk, yaşlı demeksizin gerçekleştirilen hain saldırıya karşı, dünya sessizliğini koruyor.