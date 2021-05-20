Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelen son dakika haberine göre, Filistin İskan ve Bayındık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İşgalci İsrail'in hain saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nde toplam bin 800 konut tamamen zarar gördüğü ifade edilirken, bölgedeki evlerin yeniden inşa edileceği belirtildi.

Evi tamamen yıkılan ailelere 2 bin dolar yardım

İşgalci İsrail güçleri, şehirleri yakıp yıkmaya, insanların canlarına kast etmeye dur durak bilmeksizin devam ediyor. Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarda kullanılmaz hale gelen evlere ilişkin açıklama yapan Gazze’deki İskan ve Bayındık Bakanlığı Temsilcisi Naji Sarhan, bin 800 konutun tamamen zarar gördüğünü duyurdu. Sarhan, düzenlediği basın toplantısında bakanlığın Gazze'nin yeniden inşasını amacıyla Katar Ulusal Komitesi ile işbirliği yaparak evi tamamen yıkılan ailelere 2 bin dolar, evleri hafif zarar gören ailelere ise bin dolar yardımda bulunduğunu açıkladı. Yıkılan her evi eskisinden daha iyi bir biçimde yeniden inşa edeceklerini söyleyen Sarhan, bakanlığın zarar gören ve tamamen yıkılan konutların değerlendirilmesi için incelmelere devam ettiğini kaydetti.