Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köyün bin civarındaki sakininden 400’ü 1950’de civarda yeni bir köy kurarken diğerleri başka yerlere taşındı. 163 hane suya gömülürken, köyde bir tek 14. yüzyıldan kalma kilisenin kulesi su üstünde kaldı. Resia Gölü olarak adlandırılan baraj zamanla turistik bir ziyaret yeri haline geldi. Daha önce bir kitapla belgesele de konu olan gölün kışları yüzeyi donuyor ve insanlar yürüyerek kuleye gidiyor. İtalya’nın Avusturya ve İsviçre sınırındaki barajın bakım çalışmaları için geçici olarak suları çekildi ve kayıp köy 71 sene sonra yeniden gün yüzüne çıktı. İnsanlar da eski köye akın ederek kalıntılar üzerinde inceleme yaptı.