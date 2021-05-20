Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan haberde, söz konusu tek taraflı ateşkesin oylamada kabul edilmesi halinde 24 saat içinde yürürlüğe girmesinin planladığı belirtildi.

Tel Aviv'den açıklama yok

Haber İsrailli yetkiliye dayandırılırken, Tel Aviv yönetiminden konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Mısır duyuracak

Yediot Aharonot gazetesi, ateşkesin başlama saatinin Mısır tarafından duyurulacağını açıkladı.

24 saat içinde açıklama bekleniyor

Yerel basında çıkan haberlerde, yerel saatle 19:00'da toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'de ateşkese varılmasını görüşeceğini yazmıştı. Gazze'de ateşkese varılması için yapılan görüşmelerde 24 saat içinde ilerleme kaydedilmesi beklendiği belirtilmişti.

Olayın geçmişi

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

"Surların Muhafızı" operasyonu

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Bilanço artıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1900'a ulaştığını bildirmişti.