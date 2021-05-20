Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 139'a kadar geriledi.

Vefat sayısı ayın en düşüğünde

Ülkede dünden bugüne kaydedilen 33 artışla can kaybı 79 bin 601'ye, vaka sayısı da 5 bin 733 artışla 3 milyon 631 bin 661'e ulaştı. Ülkede Kovid-19'dan günlük ölü sayısı son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Vaka sayılarında düşüşün devam ettiği İspanya'da son 8 gündür Kovid-19'dan günlük ölüm sayıları 100'ün altında açıklanıyor.

9 Mayıs'ta OHAL sonlanmıştı

Hükümet, Kovid-19'dan dolayı ülke genelinde 7 aydır uygulanan, serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmıştı.

Aşı seviyesi

Günde 600 bin dozdan fazla Kovid-19 aşısının yapıldığı İspanya'da nüfusun yüzde 16,2'sinin aşılama süreci tamamlandı.