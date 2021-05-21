Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıkladamada İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Biden, yaptığı açıklamada, "Az önce İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştüm. Sabah da Mısır Başbakanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmüştüm. Başbakan Netanyahu beni 2 saatten az bir süre içinde başlayacak karşılıklı şartsız ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdi. Mısırlılar da bize, Hamas ve Gazze'deki diğer grupların buna razı geldiğini bildirdi." dedi.

ABD'DEN İSRAİL'E TAM DESTEK

Netanyahu ile görüşmesinde, bölgedeki çatışmaların 11 gün gibi bir sürede nihayete erdirilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini aktaran Biden, "ABD, İsrail'de masum sivillerin canını alan Hamas ve diğer Gazze merkezli terör gruplarının roket saldırılarına karşı İsrail'in meşru müdafaa hakkına tam destek veriyor." diye konuştu.

DEMİR KUBBE TEŞEKKÜRÜ

Biden, Netanyahu'nun kendisine "Demir Kubbe" hava savunma sistemi konusundaki teşekkür ettiğini belirterek, "Netanyahu'ya gelecekte savunma ve güvenliklerinin sağlanması için İsrail'in Demir Kubbe sisteminin yenilenmesine tam desteğimiz olduğunu söyledim." dedi.

İKİ TARAFA DA TAZİYELERİNİ İLETTİ

Abluka altındaki Gazze halkına insani ihtiyaçlarının ulaştırılması için bir an önce harekete geçeceklerini belirten Biden, "Bölgedeki çatışmalar, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin trajik şekilde ölümüne yol açtı. İsrailli ve Filistinli tüm ailelere en içten taziyelerimi sunuyorum. Filistinli ve İsraillilerin eşit derecede, güven ve emniyette yaşamayı, özgürlük, refah, demokrasinin tadını çıkarmayı eşit derecede hak ettiğine inanıyorum. Bu süreçte yönetimim sessiz yoğun diplomasisini sürdürecektir. Gerçekten ilerleme için olanağımız olduğuna inanıyorum ve bunun için çalışacağım." dedi.

ATEŞKES BU GECE 02.00'DE BAŞLIYOR

İsrail ile Hamas, vardıkları ateşkes anlaşmasının bu gece yerel saatle 02.00'de yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. Ateşkese dakikalar kala İsrail, Gazze'ye bir hava saldırısı daha gerçekleştirdi.

İşgalci İsrail, 10 mayıstan beri düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 Filistinliyi şehit etti.