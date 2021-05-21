Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör devleti İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkese varılmasına ve sürenin başlamasına bir saatten az bir süre kalmasına rağmen İsrail, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere hava saldırıları düzenledi. Gazze'den yapılan açıklamada bölgelerine çok sayıda roket atıdığı bildirildi. İsrail ile Hamas, bu gece yerel saat 02.00'de ateşkesin yürürlüğe gireceği konusunda anlaşmıştı.

BIDEN İLE NETANYAHU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıkladamada İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Biden, yaptığı açıklamada, "Az önce İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştüm. Sabah da Mısır Başbakanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmüştüm. Başbakan Netanyahu beni 2 saatten az bir süre içinde başlayacak karşılıklı şartsız ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdi. Mısırlılar da bize, Hamas ve Gazze'deki diğer grupların buna razı geldiğini bildirdi." dedi.

232 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Katil devlet İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 Filistinli şehit oldu.