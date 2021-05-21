Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin dün akşam saat 19.00'da toplanmasının ardından yapılan açıklamada Filistin ile ateşkesin onaylandığı bildirilmişti. Kabinenin ateşkes oylamasını oy birliğiyle kabul ettiği ve Gazze'den İsrail'e atılan roket atışlarının son bulması şartının yer aldığı ifade edilmişti.

Saat 02.00 itibariyle İsrail ile Hamas arasında ateşkes başladı.

HAMAS: İSRAİL İSTEDİĞİNİ ELDE EDEMEDİ

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistin direnişinin saldırılarının önünde duramadı ve kaçtı. İstediğini elde edemedi. Direniş, halkımızın ve kutsal yerlerin koruyucusu olmaya devam edecek. Direniş var olmaya devam edecek ve halkımıza karşı herhangi bir saldırı ile mücadele etmekten çekinmeyecektir. Halkımız bulundukları her yerde zafer kazandı. Siyonist işgal kırıldı, hayalleri dağıldı ve amaçları başarısız oldu." dedi.

ATEŞKESE DAKİKALAR KALA VURDULAR!

İsrail ile Hamas arasında ateşkese varılmasına ve sürenin başlamasına bir saatten az bir süre kala İsrail, abluka altındaki Gazze'ye hava saldırıları düzenledi. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeleri vurdu. Gazze'den yapılan açıklamada bölgelerine çok sayıda roket atıdığı bildirildi.

BIDEN İLE NETANYAHU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Biden, yaptığı açıklamada, "Az önce İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştüm. Sabah da Mısır Başbakanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmüştüm. Başbakan Netanyahu beni 2 saatten az bir süre içinde başlayacak karşılıklı şartsız ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdi. Mısırlılar da bize, Hamas ve Gazze'deki diğer grupların buna razı geldiğini bildirdi." dedi.

232 KİŞİ ŞEHİT OLDU

İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede tansiyonu yükseltirken, abluka altındaki Gazze'de bulunan Filistinli direniş grupları, İsrail'e bu eylemlerini sonlandırması için 10 mayısa kadar süre tanımıştı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürmesi ve Şeyh Cerrah'ta işgal planını devam ettirmesi üzerine Gazze'deki Filistinli direniş gruplarından çok sayıda roket fırlatılmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze'ye 'Surların Muhafızı' adını verdiği saldırıları başlattı.

Bu saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 Filistinli şehit düşerken, 1900'den fazla kişi de yaralandı.

EN AZ 75 BİN FİLİSTİNLİ YERLERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler, Gazze'de ortaya çıkan insanlık dramıyla ilgili yaptığı açıklamada en az 75 bin Gazzelinin yerlerinden edildiğini açıkladı.