Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

SSCB döneminde Stalin’in emri ile 77 yıl önce yurtlarından sürülen Kırım Tatarlarının millî lideri Mustafa Cemil Kırımoğlu, soykırım olarak nitelendirdiği sürgünün yıl dönümüyle ilgili Türkiye gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Stalin ile başlayan sürecin devam ettiğini kaydeden Kırımoğlu “O gün bize hain iftirasını atan Rusya, bugün ise Kırım Tatarlarını terörist olarak gösteriyor. Yeni sürgün dalgaları ile millî varlığımıza saldırıyorlar. Bizi vatansız bırakmaya çalışıyorlar. Vatansız kalan bir millet varlığını koruyamaz, yok olur’’ diye konuştu.

110 BİN ŞEHİT VERDİK

Mustafa Cemil Kırımoğlu “18 Mayıs 1944 tarihinde asıl amacı Müslüman Türk varlığını Kırım’da bitirme amacı taşıyan sürgün döneminde 110 bin şehit verdik. Stalin, hayvan vagonlarına bindirdiği 240 bin insanın sürgünü için 30 bin kişilik ordu görevlendirdi. Yolda kırılarak yok olmalarını planladılar ve bu amaçlarına ciddi oranda ulaştılar. Maalesef bu süreç sona ermedi. Hâlen öz yurdumuzda yaşama hakkımız tanınmıyor. Kırım’a 2014 yılındaki işgal sonrası bir milyon civarında Rus getirildi. Yeni bir sürgün dalgası başlattılar ve 30 bin Kırımlı yeniden göç yollarına döküldü’’ dedi.

CENAZELERİ DEFNEDECEK İNSAN KALMAMIŞTI

Kendisinin henüz altı aylık bebek iken sürgün zulmünü yaşadığını kaydeden Mustafa Cemil Kırımoğlu “Yaşadığımız şey tam anlamı ile bir soykırımdı. Aile fertlerimiz dâhil binlerce Kırım Tatarı yollarda kötü şartlar sebebiyle şehit oldu. Su, ekmek hatta hava yoktu. Binlerce Tatar, açlık, susuzluk yanında dizanteri, sıtma ve sarı humma gibi hastalıklara yakalanıp öldü. Öyle günler oldu ki cenazeleri defnedecek insan kalmamıştı. Bugün hâlen Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan ile birlikte Ural Dağları ve Ukrayna’da yaşayan 100 bini aşkın Tatar var. Ancak Kırım’da bugün de manzara aynı. Milletimizin fertleri şimdi de ana vatanımızdan kaçırılıp katlediliyor. Son dönem bu karanlık infazlara 25 kurban verdik’’ ifadeleri ile yaşananları özetledi.

RUSYA ŞANTAJ YAPIYOR

Farklı ülkelerin katılımı ile 23 Ağustos’ta yapılacak Dünya Kırım Tatar Kongresi ile ilgili hazırlıklar sürerken Kırım Tatar millî lideri Kırımoğlu, Moskova’nın etkinliği sabote etmeye çalıştığını söyledi. Kırımoğlu şöyle devam etti: Rusya dün olduğu gibi bugün de haydut tavrını sürdürüyor. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke yöneticilerinin katılma taahhüdünde bulunduğu uluslararası nitelik taşıyan ve bir ilk olacak etkinliğimizi sabote ediyor. Bu kapsamda bazı ülkeleri gaz ya da petrol ile bazılarını silah ya da diğer ticari faaliyetler ile tehdit ediyor. Platform hem devlet yöneticilerinin katılımı hem de sivil içeriği ile tarihi ve güncel olayları anlama adına önemli bir misyon üstlenecek. Kırım Tatar davasında İslam ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerinden büyük destek bekliyoruz’’ dedi.

Mustafa Cemil Kırımoğlu, şu ana dek bu konuda sergilenen tavrın yeterli olmadığını ve bu durumun kendilerini ziyadesi ile üzdüğünü de sözlerine ekledi.

GERÇEK RAKAM 423 BİN

Öte yandan 1944 yılında başlayan zulümle ilgili Emel Kırım Derneğinin verilerine göre 423 bin Kırım Tatarı sürgün edildi. 2800'den fazla ailenin sürgün edildiğini belirten Dernek Başkanı Zafer Karatay “Bu sürgünde 2.190 aile tamamen yok oldu. 190 bin Müslüman Kırım Tatarı bu süreç içerisinde şehit düştü. Rus tarafı katliamı ve sürgünü daha küçük göstermek için rakamları az gösteriyor” dedi.