Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temmuz 2018-Haziran 2020’de Suriye’de çocuklara yönelik ihlallerin belgelendiği BM raporuna göre, çocukları savaşçı, okulları mühimmat deposu yaptığı daha önce de belgelenen YPG/PKK, söz konusu ihlallerine devam etti. Suriye’de çocuklar geçen 2 yılda da silahlı gruplarca kullanıldı ve savaştırıldı. Suriye’de söz konusu dönemde 400’den fazla çocuk örgüt tarafından savaşçı olarak kullanıldı, silahlı gruplar çocuklara karşı kaçırma, tecavüz, savaştırma gibi 4 bin 700’den fazla ihlal gerçekleştirdi.

Bu dönemde 2 bin 700’den fazla çocuk da hava saldırıları, savaş kalıntısı patlayıcılar ve kara bombardımanında hayatını kaybetti ya da sakat kaldı. 117’si kız çocuğu olmak üzere 1.423 çocuk yaygın ve sistematik şekilde silahlı gruplarca kullanılırken, 250’si 15 yaş altı 1388 çocuk ise savaştırıldı.

YPG, 318 çocuğu, örgütün kadın kolu YPJ ise 99 çocuğu alıkoyarak savaştırdı. Suriye’de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK “bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması” için BM ile anlaşma imzalamasına rağmen çocukları savaşçı olarak kullanmaya devam etti.

YPG/PKK, BM ile Haziran 2019’da yaptığı anlaşmanın ardından 23’ü 15 yaş altı 149 çocuğu daha savaşçı olarak kullandı.