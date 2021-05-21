Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 209 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı 291 bin 331’e çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 259 bin 591 Kovid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 26 milyon 31 bin 991'e yükseldi.

Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı sayısı ilk kez 8 Mayıs'ta 4 binin üzerine çıkmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529 can kaybıyla salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

Ülkede günlük vakalar ise zirve noktasına çıktığı 7 Mayıs'tan bu yana azalma eğilimine girdi. Günlük vakalar son 4 günde 300 binin altında indi.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE SALGIN DÜŞÜŞTE

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin 22 Nisan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 26 bini aşarken son 24 saatte görülen vaka sayısı 3 bin 846 olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 12 milyon 500 bin nüfuslu Mumbai'de ise 4 Nisan'da 11 binden fazla vaka görülürken bu sayı son bir günde 2 binin altına düştü.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

AŞILAMA KAMPANYASI

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesinde yayımlanan son verilere göre, Hindistan'da 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyası kapsamında yaklaşık 186 milyon 410 bin doz aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı. Ülkenin en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü, aşı tedarikinde sıkıntılar yaşandığını bildiriyor.