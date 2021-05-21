Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Hızı yaklaşık 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Caddede 2 kişinin yolda yürüdüğü sırada bir binanın çatısına yıldırım düştü. Çatının metal kaplamasına isabet eden yıldırımın ardından çıkan kıvılcımlar, caddede yürüyenlerin üzerine yağdı. İki kişi saçılan kıvılcımların arasında kalarak neye uğradıklarını şaşırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.