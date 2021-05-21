Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 çocuğunu boğarak öldürdükten sonra gözaltına alınan ve Morley, olay sırasında cinnet geçirdiğini ifade ederek Dublin’deki Merkez Ceza Mahkemesi’nde suçsuz olduğunu savundu. İki psikiyatrist de hemşire olarak çalışan kadının akıl sağlığının yerinde olmadığı şeklinde rapor verdi. Kadın, tedavi için akıl hastalıkları hastanesine sevk edildi. Ay sonuna kadar hastanede kalacak olan Morley, daha sonra mahkemeye gelecek ve Hakim Paul Coffey, bundan sonraki hastane süreci konusunda nihai kararını verecek. Morley, hakkındaki üç suçlamadan da beraat etti. Coffey, “Doktorlar oy birliğiyle olay sırasında kadının akıl sağlığının yerinde olmadığını bildirdi. Bundan dolayı beraat kararında bir tartışma yok” dedi. Morley, ileri derecede bipolar kişilik bozukluğu rahatsızlığından muzdarip.