Ethan Powell’ı anma gösterilerinde yükselen nabız düşmek bilmiyor. Powell için toplanan kalabalık, araçları ateşe verdi, taşlarla ev ve araçların camlarını kırdı, polisle çatışma yaşandı. Şoke edici görüntüler yaşanan olaylar sırasında gençler, bir arabayı aşağıda yanan araca çarpması için yokuş başından bırakırken olayı filme alıp, araba çarpınca da elleriyle kutlama işareti yaptılar. Gösterilerden sonra ortalık savaş yerine döndü. Bölgede halen sükunet sağlanabilmiş değil. Polis, bölge halkına evlerden çıkmamaları çağrısında bulundu.
Galler’de isyan: Aracı yakıp filme aldılar
21.05.2021 - 14:32 | Son Güncelleme: 21.05.2021 - 14:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galler’de daha önce polisle sıkıntı yaşayan ve ay başında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Mayhill sakini Ethan Powell’ı anma gösterileri rayından çıktı ve polise karşı büyük bir isyana dönüştü.
Etiketler : galler,Ethan Powell,gösteri,
790574 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/790574.aspx
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