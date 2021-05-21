Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ethan Powell’ı anma gösterilerinde yükselen nabız düşmek bilmiyor. Powell için toplanan kalabalık, araçları ateşe verdi, taşlarla ev ve araçların camlarını kırdı, polisle çatışma yaşandı. Şoke edici görüntüler yaşanan olaylar sırasında gençler, bir arabayı aşağıda yanan araca çarpması için yokuş başından bırakırken olayı filme alıp, araba çarpınca da elleriyle kutlama işareti yaptılar. Gösterilerden sonra ortalık savaş yerine döndü. Bölgede halen sükunet sağlanabilmiş değil. Polis, bölge halkına evlerden çıkmamaları çağrısında bulundu.