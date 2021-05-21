Şartlardan biri, nedimelerin hepsinin 8 beden kıyafet giymesi. Gelin, “Bu kıyafete sığmıyorsanız spor salonlarına giderek kilo verin” tavsiyesinde bulunuyor. Diğer şart da tüm nedimelerin tırnaklarının kısa ve boyasız olması, saçlarının da omuzlara kadar uzanması. Saçı kısa olanlar da ekleme yaparak uzatmalı. Sahte bronzluk da yasak. Tüm bu şartları yerine getiren nedimelerin bir de “pamuk ellerini cebe atmaları” gerekiyor. Çok şey istediğinin farkında olduğunu ifade eden gelin, hayatı boyunca beklediği evlilik gününün çok özel olmasını istediğini belirterek anlayış bekliyor. Müşkülpesent gelin, mesajının sonunda da Hawaii’de balayı yapabilmeleri için tüm nedimelerden 500’er dolar hediye istiyor. Mesaj, öfkeli yorumlara sebep oldu.
Gelinden nedimelere çağrı: Kilo verip 8 beden kıyafet giyin. Hawaii’de balayı yapmam için 500 dolar verin
21.05.2021 - 16:56 | Son Güncelleme: 21.05.2021 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsmi açıklanmayan bir gelin, “Çocukluğumdan beri hep bu günü hayal ettim” diyerek, nedimelerine yerine getirmelerini istediği şartlardan uzun bir liste gönderdi. Sosyal paylaşım platformu Reddit’te yayımlanan mesaj, büyük ilgi gördü ve gelin alay konusu oldu.
Etiketler : gelin,nedime,
790590 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/790590.aspx
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