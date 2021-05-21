Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şartlardan biri, nedimelerin hepsinin 8 beden kıyafet giymesi. Gelin, “Bu kıyafete sığmıyorsanız spor salonlarına giderek kilo verin” tavsiyesinde bulunuyor. Diğer şart da tüm nedimelerin tırnaklarının kısa ve boyasız olması, saçlarının da omuzlara kadar uzanması. Saçı kısa olanlar da ekleme yaparak uzatmalı. Sahte bronzluk da yasak. Tüm bu şartları yerine getiren nedimelerin bir de “pamuk ellerini cebe atmaları” gerekiyor. Çok şey istediğinin farkında olduğunu ifade eden gelin, hayatı boyunca beklediği evlilik gününün çok özel olmasını istediğini belirterek anlayış bekliyor. Müşkülpesent gelin, mesajının sonunda da Hawaii’de balayı yapabilmeleri için tüm nedimelerden 500’er dolar hediye istiyor. Mesaj, öfkeli yorumlara sebep oldu.