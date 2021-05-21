İlanda ürünle ilgili bilgiler bölümünde de “Durum: Kullanılmış” ibaresi yer alıyordu. İlan sonrası bölgede yaşayanlar arasında panik yaşandı. Olayın polise intikal etmesiyle bölge kordon altına alındı, bomba imha uzmanı gelerek bombayı götürdü. Bomba, Netley’de polis eğitim merkezinde kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlayıcı madde bulundurmaktan gözaltına alınan Williams daha sonra serbest bırakıldı. eBay sözcüsü de normalde sitede patlamamış bomba gibi tehlikeli silahların satışına müsaade etmediklerini, satıcının yerinin hemen tespiti konusunda Hampshire polisiyle birlikte çalıştıklarını ifade etti. Almanya savaş sırasında İngiltere’ye bir kiloluk yangın bombalarından milyonlarca atmıştı.
İnternete bomba ilanı koydu, insanlar paniğe kapıldı
21.05.2021 - 17:27 | Son Güncelleme: 21.05.2021 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de metal dedektörüyle aramalarda bulunan Mark Williams (51), Swaythling’daki evinin yakınlarında bir bomba buldu. Williams, evine götürdüğü bombayı, “2. Dünya Savaşı’ndan kalma Alman yangın bombası, gerçek, otantik” ibareleriyle internet açık artırma sitesi eBay’da satışa çıkardı.
Etiketler : ingiltere,Mark Williams,ebay,
790593 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/790593.aspx
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