Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlanda ürünle ilgili bilgiler bölümünde de “Durum: Kullanılmış” ibaresi yer alıyordu. İlan sonrası bölgede yaşayanlar arasında panik yaşandı. Olayın polise intikal etmesiyle bölge kordon altına alındı, bomba imha uzmanı gelerek bombayı götürdü. Bomba, Netley’de polis eğitim merkezinde kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlayıcı madde bulundurmaktan gözaltına alınan Williams daha sonra serbest bırakıldı. eBay sözcüsü de normalde sitede patlamamış bomba gibi tehlikeli silahların satışına müsaade etmediklerini, satıcının yerinin hemen tespiti konusunda Hampshire polisiyle birlikte çalıştıklarını ifade etti. Almanya savaş sırasında İngiltere’ye bir kiloluk yangın bombalarından milyonlarca atmıştı.