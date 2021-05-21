Son dakika deprem haberi Çin'n Qinghai eyaletinden geldi. Depremin 7.4 büyülüğünde olduğu açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da (AFAD), depremin kuvvetini 7.0 olarak açıkladı.
Çin beşik gibi sallanıyor
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Dali kentinin Yangbi Yi Özerk İli bir saat içinde peş peşe 3 kez sallanmıştı. Çin Deprem Ağları Merkezi, ilk olarak yerel saatle 20.56'da 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini belirtti. Saat 21.21'de yerin 10 kilometre derinliğinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 21.48'de ise 6.4 büyüklüğünde bir zelzele daha yaşanırken, peş peşe gelen sarsıntılar halkın korku ve panik yaşamasına sebep oldu.
İlk rakamlar geldi, 2 ölü 9 da yaralı var
Depremde can kaybı var mı, yaralanan oldu mu? soruları merak konusuydu bilanço netleşmeye başladı. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.
Yunnan'da 2014'te 600 kişi ölmüştü
Yunnan eyaletine bağlı Ludian ilçesinde 2014 yılının Ağustos ayında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 600'ün üzerinde kişi ölmüştü.
Çin'de 7.4 büyüklüğünde deprem oldu
Çin'den deprem haberleri peş peşe geldi, bugün ülkenin güneybatısındaki Yunnan eyaletinde 4.2, 5.6 ve 6.4 büyüklüğünde art arda depremler meydana gelmişti. Son dakika haberine göre Qinghai eyaletinde 7.4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Son dakika deprem haberi Çin'n Qinghai eyaletinden geldi. Depremin 7.4 büyülüğünde olduğu açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da (AFAD), depremin kuvvetini 7.0 olarak açıkladı.
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