Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem haberi Çin'n Qinghai eyaletinden geldi. Depremin 7.4 büyülüğünde olduğu açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da (AFAD), depremin kuvvetini 7.0 olarak açıkladı.



Çin beşik gibi sallanıyor

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Dali kentinin Yangbi Yi Özerk İli bir saat içinde peş peşe 3 kez sallanmıştı. Çin Deprem Ağları Merkezi, ilk olarak yerel saatle 20.56'da 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini belirtti. Saat 21.21'de yerin 10 kilometre derinliğinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 21.48'de ise 6.4 büyüklüğünde bir zelzele daha yaşanırken, peş peşe gelen sarsıntılar halkın korku ve panik yaşamasına sebep oldu.



İlk rakamlar geldi, 2 ölü 9 da yaralı var

Depremde can kaybı var mı, yaralanan oldu mu? soruları merak konusuydu bilanço netleşmeye başladı. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.



Yunnan'da 2014'te 600 kişi ölmüştü

Yunnan eyaletine bağlı Ludian ilçesinde 2014 yılının Ağustos ayında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 600'ün üzerinde kişi ölmüştü.