Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Havaalanı yakınlarında askeri Beachcraft 350 modeli bir uçak düştü. Nijerya ordusundan yetkililer, düşen uçakta Genelkurmay Başkanı Korgeneral İbrahim Attahiru’nun da olduğunu açıkladı. Kazada Attahiru ile birlikte 8 askerin can verdiği aktarıldı.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler ve Enformasyon Direktörü Kurmay Albay Edward Gabkwet, kazanın nedeninin tespit edilmeye çalışıldığını ve detayların daha sonra paylaşılacağını söyledi.

Öte yandan 10 Ağustos 1966 doğumlu olan İbrahim Attahiru, 26 Ocak 2021'de Nijerya Ordusu'nun 21. Genel Kurmay Başkanı olarak göreve başlamıştı.