Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında 3,4 milyon kişinin öldüğü açıklanırken yapılan kapsamlı bir araştırma aslında ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. ABD merkezli The Economist dergisi, dünyadaki Covid-19 ölümlerinin gerçek sayısını hesaplamak için bir model oluşturdu. 200’den fazla ülkede yapılan araştırma ve toplanan verilere göre Covid-19 kaynaklı gerçek ölüm sayısının 13 milyonlar seviyesinde olduğunu açıkladı.

TEST YAPILMIYOR

Economist’ten yapılan açıklamada, “Resmî rakamlar, gerçek ölü sayısının yarısından daha azını temsil ediyor ve pek çok ülkedeki resmi istatistiklerde ölmeden önce testi pozitif çıkmayan kurbanlar hariç tutuluyor. Buna göre, Rusya'da beş kat, Afrika'da ise 14 kat daha fazla ölüm yaşandı. Salgının sert vurduğu Hindistan’da ise sadece bu yıl bir milyonu aşkın can kaybı oldu. Brezilya ve Hindistan gibi sağlık sistemlerinin aşırı baskı altında olduğu ülkelerde, evde ölümler de resmî rakamlara dahil edilmedi. Ayrıca düşük ve orta gelirli ülkelerde testler, pahalı olduğu için yapılmıyor. Bu durumda pozitiflik oranı da bilinmiyor. Ayrıca Hindistan’da günlük bildirilen 4 bin ölüm sayısı çok az. Tespit ettiğimiz sayı 6-31 bin arasında. Sadece 2021 yılı içinde Hindistan’da bir milyondan fazla insanın koronavirüsten öldüğünü tahmin ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

DSÖ: ÜÇ KAT FAZLA OLABİLİR

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü de virüs kaynaklı küresel ölüm sayısının, teyit edilen 3,4 milyondan iki ila üç kat daha fazla olabileceğini açıkladı. Yaşanan bu gelişmeler The Economist dergisinin yaptığı açıklamaları da güçlendirdi.