Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tayland'da Bangkok Chulalongkorn Üniversitesi araştırmacıları tarafından eğitilen köpekler için, koronavirüs hastalarının koltuk altlarından alınan binden fazla ter örneği kullanıldı. Dedektör köpeklerin, hastaların tespitinde yüzde 95 oranında başarı sağladığı kaydedildi.

Dedektör köpeklerin büyük pazarlar, gecekondu bölgeleri ve inşaat şantiyeleri gibi insan trafiğinin kontrolsüz ve yoğun olduğu yerlerde virüsün hızlı tespitinde yardımcı olacağı belirtildi.

KİŞİLER İLE TEMASA MÜSAADE EDİLMEYECEK

Köpeklerin güvenlik amacıyla kişiler ile temasına müsaade edilmeyeceği, sadece korumalı örnek kaplarında toplanan ter örneklerini koklayarak tespit yapacakları aktarıldı.

BİRÇOK ÜLKE ÖZEL KÖPEKLERDEN FAYDALANIYOR

Covid-19 hastalarının tespitinde özel köpeklerden faydalanmaya başlayan ülkeler arasında Finlandiya, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Hindistan da bulunuyor.