Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi'nden yapılan açıklamada, Türk Hava Yolları'nın ilk İstanbul-Türkistan seferini yapan uçağı Türkistan Uluslararası Havalimanı’nda "su takı" gösterisiyle karşılandı.

Havalimanında düzenlenen törene Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin yanı sıra Kazakistanlı yetkililer ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

"KAZAKİSTAN İLE YENİ BİR DÖNEMİ OLUŞTURUYOR"

Büyükelçi Ekici, tören sonrası yaptığı açıklamada, bugün tarihi bir olaya şahitlik ettiklerini belirterek, "Ülkemizin medarı iftiharı Türk Hava Yolları'nın Türkistan'a ilk uçuşunu törenle gerçekleştirdik. Bu Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi oluşturuyor." dedi.

Türkistan’a doğrudan uçuş yapan ilk uluslararası hava yolu şirketinin THY olduğuna dikkati çeken Ekici, "İstanbul ile Türkistan arasında bir hava yolu bağlantısı kuruldu. Bu yolun ilerleyerek Türkistan ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin daha da artmasını ümit ediyorum."yorumunda bulundu.

BAŞLANGIÇTA HAFTADA 1 KADEMELİ OLARAK HAFTADA 2

THY, İstanbul-Türkistan-İstanbul seferini B-737 tipi uçakla ilk aşamada haftada 1 daha sonra kademeli olarak haftada 2'ye çıkaracak.