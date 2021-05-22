Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de böyle dokuz vaka var. Konunun uzmanlarından Dr. James Melville, “Bu, Covid hastalarında nispeten yaygın bir durum ama çoğu hastada Antony Jones’taki kadar ileri boyutta olmuyor” dedi. Melville, iltihaplanma ve dildeki büyümeyi gidermek için hastayı ameliyat etmek zorunda kaldı.

Koronavirüs hastalarında dilde şişmeye neyin yol açtığını bilinmiyor. Hastalık daha çok, felç geçirenlerde veya uzun süre yatmak zorunda kalan hastalarda görülüyor.

ABD’de dokuz vakadan sekizi siyah Amerikalılarda görüldü. Bu da hastalıkta ırkla ilgili bir faktör olabileceğini gösteriyor.