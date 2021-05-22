Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de Massachussets Teknoloji Enstitüsü uzmanları, karantinalar sebebiyle çok sayıda arabanın trafiğe çıkmamasının dünyada 32.000 kişinin hava kirliliğinden ölmesini önlediğini bildirdi.

Enstitü uzmanları, uydular ile Avrupa, Kuzey Amerika ve Doğu Asya’da 36 ülkede karadan ölçümlerle küresel kirlilik seviyesini araştırdı. Araştırmaya liderlik eden mühendis Guillaume Chossière, salgında atmosferdeki nitrojen dioksit yoğunluğunun önemli ölçüde azaldığını tespit ettiklerini ifade etti.

Araştırmacılar, hava kirliliğinden ölümlerdeki 32.000 azalmanın 21.000’inin Çin’de gerçekleştiğini bildirdi.