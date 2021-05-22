Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail medyası, Gazze'de çok katlı binaları bombalayan İsrailli pilotlarla röportaj yaptı. Pilotların sadece isimlerinin baş harflerinin verildiği röportajda İsrailli pilot "D", Gazze'ye tonlarca cephane ile ateş açtıklarını dile getirdi.

İsrailli pilot, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'deki çok katlı binaları bombalamak, Filistinli direniş gruplarının bizi sürekli olarak tekmeleme başarısı ile bu yönde yaşadığımız hayal kırıklığı karşısında bir nefes alma ve rahatlama yolu olmuştu"

DEMİR KUBBE YALNIZCA YÜZDE 25'İNE KARŞI KOYABİLDİ

Filistinli direniş gruplarının liderlerine dokunamadıklarını itiraf eden pilot, "Gazze'den gelen roket atışlarını engellemekte başarısız olduk, terör örgütlerinin liderlerine dokunamadık bunun için çok katlı binaları vurduk" dedi.

Uzmanlar, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sisteminin, Filistinli direnişçilerin füzelerinin yalnızca yüzde 25'ine karşı koyabildiğini belirtmişti.

Son dakika! İsrail, Gazze'de medya binasını vurdu Son dakika haberine göre; İsrail, Gazze'de içinde Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı vurarak yerle bir etti.

MEDYA BİNASINI BOMBALAYARAK YERLE BİR ETMİŞTİ

İsrail savaş uçakları 11 gün süren bombardımanda, içinde Associated Press (AP) ve Al Jazeera'nın ofislerinin de bulunduğu "Cela" adlı yüksek katlı bina dahil 9 çok katlı binayı bombalayarak yerle bir etmişti.

66'SI ÇOCUK 39'U KADIN 248 ŞEHİT

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli hayatını kaybetmişti.