Patel, İskan Bakanı Robert Jenrick ile birlikte Londra’nın kuzeyinde Yahudi toplumunun yaşadığı bölgeyi ziyaret etti. Finchley Yolu’nda Yahudi esnafla sohbet eden Patel, İngiltere’deki olayların kendisini şoke ettiğini söyledi ve “Irkçılık ile antisemitizme asla müsaade etmeyeceğiz. Suçlulara karşı en sert tedbirleri alması için polisi destekliyorum” dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da daha önce, İsrail'e roket atılmasını kınarken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında çocukların da olduğu sivillerin öldürülmesine tepki göstermemişti. İngiliz basını da katliamları görmeyerek olayları hep “karşılıklı çatışma”” şeklinde vermişti.
Filistin bayraklı araç konvoyları İngiltere İçişleri Bakanı’nı rahatsız etti
22.05.2021 - 16:14 | Son Güncelleme: 22.05.2021 - 16:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki katliamları İngiltere’nin başkenti Londra’da da protesto edilmiş, Filistin bayraklı araç konvoyları şehirde dolaşırken protesto gösterilerinde İsrail karşıtı sloganlar atılmıştı. Bu protestolar, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel’i rahatsız etmiş görünüyor.
Etiketler : israil,gazze şeridi,ingiltere,Priti Patel,
790701 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/790701.aspx
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