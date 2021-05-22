Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Patel, İskan Bakanı Robert Jenrick ile birlikte Londra’nın kuzeyinde Yahudi toplumunun yaşadığı bölgeyi ziyaret etti. Finchley Yolu’nda Yahudi esnafla sohbet eden Patel, İngiltere’deki olayların kendisini şoke ettiğini söyledi ve “Irkçılık ile antisemitizme asla müsaade etmeyeceğiz. Suçlulara karşı en sert tedbirleri alması için polisi destekliyorum” dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da daha önce, İsrail'e roket atılmasını kınarken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında çocukların da olduğu sivillerin öldürülmesine tepki göstermemişti. İngiliz basını da katliamları görmeyerek olayları hep “karşılıklı çatışma”” şeklinde vermişti.