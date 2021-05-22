Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 283 bin 744'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 1430'a geriledi.

Ölenlerin sayısı 125 bin 153 oldu

Son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 125 artarak 125 bin 153'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 12 bin 633 artışla 3 milyon 779 bin 293'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 30 milyon 158 bin 28'e ulaştı. Aşılananların 9 milyon 856 bin 159'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.