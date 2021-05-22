Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar Emiri Temim, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Görüşmede, Abbas, Katar Emiri Temim'e ateşkes ve Gazze'nin yeniden inşası çabalarıyla ilgili bilgi verdi.

Katar Emiri, Filistin'e desteğimiz sürecek

Filistinliler arasında birliğin önemini vurgulayan Temim, Katar'ın kardeş Filistin halkına ve onların haklı davasına yönelik sürekli ve destekleyici tutumunu yineledi.

Temim, ülkesinin Arap ve İslami taraflar ve ilgili ülkelerle birlikte, İsrail'in Filistin halkına ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurma çabalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Abbas'an Katar Emiri Temim'e teşekkür

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Katar'ın rolü ve Filistin halkının meşru ulusal haklarını elde etmesine destek çabalarından dolayı Katar Emiri Temim'e teşekkür etti.