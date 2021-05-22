Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail’in 10 Mayıs’tan bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik hain saldırıları dur durak bilmeden devam ediyor. Yaşanan olayların ardından çatışmaların şiddetlenmesiyle 11 gün sonra taraflar arasında ateşkes kararı alınmıştı. Fakat İşgalci israil'in ateşkes kararına uymayarak yeniden harekete geçmesi üzerine ateşkes bozuldu.

ATEŞKESE TAMAMEN UYUN

Olaya ilişkin açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, 11 günlük krizin ardından ateşkes anlaşması yapılmasından memnun olduklarını açıkladı. Açıklamada, BM, Orta Doğu Dörtlüsü ve diğer bölgesel aktörlerin sürece katkısına yönelik takdir dile getirilirken, taraflara ateşkese tamamen uyulması çağrısında bulunuldu. Bu süreçte hayatını kaybeden siviller için yas tutulduğu belirtilen açıklamada, başta Gazze olmak üzere Filistin halkında acil insani destek sağlanmasının önemi vurgulandı.

KAPSAMLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BARIŞ ÖNEMLİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in söz konusu bölgede kapsamlı ve hızlı bir yeniden inşa ve toparlanma süreci için yaptığı çağrının desteklendiği de ifade edildi. Açıklamada ayrıca, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışın sağlanmasına yönelik adımların desteklendiği ve ateşkesin korunmasının önemine dikkat çekildi.

248 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, 21 Mayıs’ta Hamas ile ateşkese varılmasının ardından sona ermişti. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail tarafında ise 2'si çocuk 12 kişi yaşamını yitirmiş, 796 kişinin ise yaralanmıştı.