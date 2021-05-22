Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail'in Filistinde gerçekleştirdiği kıyıma verdikleri desteklerle gönülleri kazanan dünyaca ünllü model Hadid kardeşler, ve müzisyen Dua Lipa, New York Times'ta yer alan bir ilanla hedef alındı. 'Bella, Gigi, Dua; Hamas ikinci Holokost çağrısı yapıyor. Onları derhal kınayın' içerikli ilan birçok kişi tarafından tepki ile karşılandı.

Filistin asıllı ABD'li modeller Bella Hadid ile kardeşi Gigi Hadid ve yine Filistin'e destek veren şarkısı Dua Lipa, NYT gazetesinde yer alan tam sayfa bir ilanda "İsrail'i kınayıp Hamas'a sessiz kalmakla" suçlanarak hedef gösterildi.

İLAN SOSYAL MEDYADA YOĞUN TEPKİ İLE KARŞILANDI

Başında Amerikalı haham Shmuley Boteach'in olduğu "Dünya Değerler Ağı" adlı örgüt tarafından verilen ilanda, Filistin'e destek veren 3 ünlü ismi doğrudan hedef gösterilmesi sosyal medyada yoğun tepki ile karşılaştı. Paylaşımlarında bu ilanı basan New York Times'a da çok fazla tepki gösteren kullanıcılar, gazeteyi tarafsız olmamakla suçladı.

BELLA HADİD'TEN KİRLİ İTTİFAK İFŞASI

Bella Hadid, olayların başladığı ilk günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?" diyerek ABD'nin İşgalci İsrail ile kurduğu kirli ittifaka dikkat çekmişti.

DESTEK YÜRÜYÜŞÜNE DE KATILMIŞTI

Bella Hadid, New York'ta Filistin'e destek yürüyüşüne katılmış ve o anları kareler paylaştığı içeriğe "Şu an böyle hissediyorum. Bu kadar güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, kibar ve cömert Filistinlinin etrafında olmak... Bütün hissettiriyor. Filistin özgür kalana kadar Filistin'e özgürlük" diye yazmıştı. Hadid'den paylaşımına milyonlarca beğeni gelmişti.