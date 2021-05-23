Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrika'daki en aktif volkanlardan biri olan Nyiragongo yanardağında patlaması sonucu, Kongo 1.5 milyon nüfuslu Goma şehri risk altına girdi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan yanardağın patlaması nedeniyle yetkililer, yerel halkı tahliye çalışmalarını hızlandırdı. Halk, yanlarına aldığı eşyalarla birlikte komşu ülke Ruanda sınırına sığındı.

GÖKYÜZÜ KIRMIZIYA BOYANDI

Patlama kilometrelerce uzak da meydana gelse de bölgede bulunan çok sayıda yerleşim yerinden görülürken, gökyüzünü kırmızıya boyadı.

Kongo hükümet sözcüsü Patrick Muyaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hükümet Goma'daki durumu yakından izliyor" dedi.

Öte yandan Nyiragongo en son 2002 yılında patladığında 250 kişi hayatını kaybetmiş, Goma'da 120 bin kişi evsiz kalmıştı.