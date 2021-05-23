Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'e destek gösterisine katılan onbinlerce kişiye polis müdahale etti.

"Filistin'e özgürlük", "İsrail bir apartheid devlettir","Etnik temizliği durdurun", "Filistinlilerin hayatı önemlidir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İngiltere'ye, İsrail'e verdiği desteği sonlandırma çağrısında bulundu. Bir grup, İsrail'in Londra Büyükelçiliğine yürüyerek önünde İsrail bayrağı yaktı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Daha sonra elçilikten ayrılan göstericiler, gruplar halinde protestoya devam etti. Eylemcileri dağılmaları için uyaran polis, uyarıları dikkate almayan göstericilere müdahale etti, bazı göstericiler gözaltına alındı. Polis teşkilatından yapılan açıklamada, 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.