Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Afrika'daki en aktif volkanlardan biri olan Nyiragongo Yanardağı’nda dün gece patlama meydana geldi.

Patlama sonrası oluşan lavlar Goma kentindeki havaalanına ulaşırken, halk kenti terk etmeye başladı.

EN AZ 3 BİN 500 KİŞİ KAÇTI

Ruanda devlet medyasından yapılan açıklamada, en az 3 bin 500 kişinin kentin sınır komşusu Ruanda’ya kaçtığı belirtildi.

Ülkeye kaçanların okul ve ibadethanelere yerleştirildikleri kaydedildi. Diğer birçok kişinin de Goma çevresindeki köylere sığındığı öğrenildi.

Goma merkezli Volkanoloji İzleme Ofisi'ne göre lavlar, Ruanda sınırına doğru ilerledi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan son açıklamada, lav akışının durduğu belirtildi.

Yaklaşık 1.5 milyon nüfuslu Goma'da patlamanın ardından gökyüzü turuncuya dönerken, şehrin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi meydana geldi.

2002'DE 250 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Nyiragongo Yanardağı’nda en son 2002 yılında meydana gelen patlama sonucu 250 kişi hayatını kaybetmiş, 120 bin kişi evsiz kalmıştı.