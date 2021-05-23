Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’nın Piedmont bölgesinde, Maggiore gölü kıyısındaki Stresa kasabası ile Mottarone arasındaki teleferik hattındaki bir kabin yere çakıldı. İçerisinde 11 kişi bulunan teleferiğin, kablosunun kopması nedeniyle düştüğü belirtildi.

Olayın ardından bölgeye hava ambulansı sevk edildi. Yapılan açıklamada, olayda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralı iki çocuğun ise hava ambulansıyla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

24 NİSAN'DA YENİDEN FAALİYETE AÇILMIŞTI

Kabinin Mottarone'deki varış noktasına 300 metre kala ormanlık alana düştüğü belirtilirken, söz konusu teleferik hattının, Covid-19 salgını tedbirleri sonrasında 24 Nisan'da yeniden faaliyete açıldığı kaydedildi.