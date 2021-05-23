Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail saldırgan tutumunu her türlü gücü kullanarak sürdürmeye devam ediyor. Tel Aviv merkezli yayın şirketi Walla News'te yayımlanan haberde, Gazze Şeridi'ne sınır olan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun kapılarının, "bir sonraki bildiriye" kadar kapalı kalacağı açıklandı.

Alınan kararın ardından, kapıların kapatılması nedeniyle İsrail'de tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri ve gıda ürünlerinin Gazze'ye girişleri süresiz ertelendi.

Kapatma kararının nedeni, "Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'ne yönelik politika değişikliğinin sebebi" olarak gösterildi.

İşgalci İsrail gazetecileri Gazze'ye göndermiyor!

Gazze'de yaşanan kıyımın dünya kamuoyuna gösterilmesinden rahatsız olan İşgalci İsrail, Gazze'ye geçmek isteyen yabancı gazeteciler izin vermiyor. Anadolu Ajansı Kudüs ekibinin de aralarında bulunduğu 15 yabancı gazetecinin Gazze'ye geçişine "güvenlik endişesiyle" bahanesiyle müsaade edilmedi. Sınırda saatlerce bekletilen gazeteciler, Beyt Hanun'un kapatılmasıyla geri dönmek zorunda kaldı. Sınırın ne zaman açılacağı ile ilgili bilgi almaya çalışan gazetecilere yetkililerce kesin bir bilginin olmadığı gerekçesiyle net bir cevap verilmedi.

İki milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, şu an ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.