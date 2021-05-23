Cumberland'in Fairfield kasabasında bulunan bir evde parti düzenlendi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı partide bir süre sonra silahlar patladı. Olay yerine giden New Jersey Eyalet Polisi, 30 yaşında 1 erkek ile 25 yaşında 1 kadının cesedini buldu. Yaralanan 12 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İçlerinden birininin durumunun ağır olduğu aktarıldı. Polis yetkililer, olayın neden yaşandığın henüz belirlenemediğini açıkladı. Bu arada, evin etrafında şüpheli bir araç bulundu. Saldırının bu araçtan mı gerçekleştiği yoksa ev içinde çatışma mı çıktığı araştırılırken karşı taraftaki kilisede görevli rahip Michael Keene "Silah seslerini ilk baş havai fişek sandım. Ark arkaya 9 el ateş edildi" dedi.
ABD'de ev partisi kana bulandı: 2 ölü, 12 yaralı
23.05.2021 - 18:44 | Son Güncelleme: 23.05.2021 - 18:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Silahlı katliamlarıyla meşhur ABD'de yine elim bir olay yaşandı. New Jersey eyaletindeki bir evde başlayan parti kanla noktalandı.
Etiketler : Cumberland,ABD,New Jersey,Fairfield,parti,saldırı,çatışma,katliam,
790839 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/790839.aspx
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