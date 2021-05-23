Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumberland'in Fairfield kasabasında bulunan bir evde parti düzenlendi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı partide bir süre sonra silahlar patladı. Olay yerine giden New Jersey Eyalet Polisi, 30 yaşında 1 erkek ile 25 yaşında 1 kadının cesedini buldu. Yaralanan 12 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İçlerinden birininin durumunun ağır olduğu aktarıldı. Polis yetkililer, olayın neden yaşandığın henüz belirlenemediğini açıkladı. Bu arada, evin etrafında şüpheli bir araç bulundu. Saldırının bu araçtan mı gerçekleştiği yoksa ev içinde çatışma mı çıktığı araştırılırken karşı taraftaki kilisede görevli rahip Michael Keene "Silah seslerini ilk baş havai fişek sandım. Ark arkaya 9 el ateş edildi" dedi.