Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan, Covid-19 salgın sürecinde dünyada en çok yarayı alan ülke oldu. Vaka ve ölüm oranlarında rekor rakamların görüldüğü ülkede sağlık kuruluşları hasta kabuller için yetersiz hale gelmeye başladı. Yetkililer bu sorunun çözümünü kriket sahalarını da COVID-19 bakım merkezlerine dönüştürmekte buldu

Verilen kararın ardından koronavirüs hastaları kriket stadyumunda karantina altında tutuluyor. Uttar Pradesh eyaletinin Noida bölgesinde koronaviüs testi pozitif çıkan aileler geçici bakım merkezlerine dönüştürülen kriket stadyumunda tedavi görüyor.