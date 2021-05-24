Makalede,“Mısır ve İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ve 2 milyon Gazzeliyi boğan ambargo acilen tamamen kaldırılmadan, sükûnet çağrısı kötü bir illüzyondur. Ölen bir gettoda sükûnet olmaz” ifadesine yer verildi. Batı Şeria’dan ayrılsa da Gazze’nin Filistin’in bir parçası olduğu, kapsamlı bir çözüme ulaşmadan tansiyonun düşmeyeceği vurgulanan yazıda, “Son zamanlarda, iki önemli insan hakları sivil toplum kuruluşu, İsrailli İşgal Altındaki Topraklarda İnsan Hakları İsrail Bilgi Merkezi (BTselem) ve Amerikan İnsan Hakları İzleme Örgütünün İsrail’in Filistinlilere yönelik tahakküm sistemini tanımlamak için kullandığı ‘fiilî apartheid’ terimi, ne yazık ki gittikçe duruma daha uygun görünüyor” değerlendirmesi yapıldı.
'İsrail’in yaptıkları fiilî apartheid'
24.05.2021 - 06:11 | Son Güncelleme: 24.05.2021 - 06:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail’in, Filistinli sivilleri hedef alan saldırılarına tepkiler gelmeye devam ediyor. Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde tarafından yayımlanan “İsrail-Filistin: Değişen Paradigma” başlıklı başmakalede, Gazze’de yeni bir savaşın önüne geçilmek isteniyorsa iki halk için de eşit haklar sağlayan yeni bir yaklaşım gerektiği belirtildi.
Etiketler : filistin,israil filistin,
790887 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/790887.aspx
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