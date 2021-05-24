Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Makalede,“Mısır ve İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ve 2 milyon Gazzeliyi boğan ambargo acilen tamamen kaldırılmadan, sükûnet çağrısı kötü bir illüzyondur. Ölen bir gettoda sükûnet olmaz” ifadesine yer verildi. Batı Şeria’dan ayrılsa da Gazze’nin Filistin’in bir parçası olduğu, kapsamlı bir çözüme ulaşmadan tansiyonun düşmeyeceği vurgulanan yazıda, “Son zamanlarda, iki önemli insan hakları sivil toplum kuruluşu, İsrailli İşgal Altındaki Topraklarda İnsan Hakları İsrail Bilgi Merkezi (BTselem) ve Amerikan İnsan Hakları İzleme Örgütünün İsrail’in Filistinlilere yönelik tahakküm sistemini tanımlamak için kullandığı ‘fiilî apartheid’ terimi, ne yazık ki gittikçe duruma daha uygun görünüyor” değerlendirmesi yapıldı.