Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deyrastiya Belediye Başkanı Said Zeydan'ın yaptığı açıklamaya göre, Itamar yerleşim biriminden gelen bir grup Yahudi, Filistinlilere ait tarım alanlarının bulunduğu Vadi Gana bölgesinden büyükbaş hayvanlarla geçmeye çalıştı. Filistinlilerin Yahudi yerleşimcilere ait hayvanların narenciye tarlalarına zarar vereceği için geçişe engel olması üzerine taraflar arasında çıkan çatışmada, Yahudiler Filistinlilere taş, sopa ve biber gazı ile saldırdı.

Olayda 7 Filistin yaralanırken İsrail askerleri de Yahudi yerleşimcilere koruma sağlamak için bölgeye gönderildi.

248 FİLİSTİNLİYİ ŞEHİT ETTİLER

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evinden olmuştu.